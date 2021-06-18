نمر يقتل عاملاً بمتنزه ترفيهي في جنوب إفريقيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قضى عامل في متنزه ترفيهي في جنوب إفريقيا، بعد تعرضه لهجوم من نمر سيبيري قفز فوق سياج كهربائي، ما تسبب في مقتل الرجل على الفور، على ما أعلنت الشرطة امس الخميس.

وقع الحادث الأربعاء في متنزه «سي فيو بريداتورز»، على بعد حوالي 30 كيلومتراً من كيبيرها (بورت إليزابيث سابقاً).

وقالت المتحدثة باسم الشرطة بريسيلا نايدو، إن رجلاً يبلغ من العمر 50 عاماً كان يصلح سياجاً كهربائياً في إحدى الحظائر عندما قفز نمر من فوقه ما أدى إلى مقتله على الفور، وأشارت إلى أن الشرطة «تحقق» في الحادثة. وأوضح المتنزه الترفيهي أن الموظف المذكور يدعى ديفيد سولومون، وكان يعمل في الحديقة منذ 15 عاماً.

ولفت المتنزه في بيان إلى أن الرجل، «كان يسير على طول ممر بين الحظائر عندما تعرض لهجوم من النمر المسمى جاسبر».

وأضاف: «حاول ديفيد تسلق سياج حظيرة أخرى لإنقاذ نفسه، وسُحب من السياج.. يبدو أن النمر جاسبر كسر عنق ديفيد عندما سحبه من السياج»، وقال مسؤولو الحديقة إن النمر قفز بعد ذلك إلى حظيرة أخرى، وتقاتل مع نمر آخر وقتله.

وفي العام 2015، نجت متطوعة أمريكية في العشرينات من العمر من هجوم نمر سيبيري يبلغ من العمر عامين في الحديقة.

وليست النمور من الحيوانات المستوطنة في جنوب إفريقيا، لكن هناك حوالي 1500 منها في الأسر في جنوب إفريقيا، بحسب منظمة «فور بوز» للرفق بالحيوان.

وقالت مديرة مكتب إفريقيا في المنظمة فيونا مايلز إن هذه الحيوانات «لا تتمتع بأي حماية قانونية في جنول إفريقيا، وبالتالي يسهل على المربين استيراد النمور أو تزويجها أو الاحتفاظ بها في الأسر»