هل غيرت الجائحة طريقة التفاعل مع الآخرين؟

المصدر: برلين - د ب أ

أصبحت لقاءات الأصدقاء والمعارف ممكنة مجددا في أجزاء من العالم فيما يتم تخفيف إغلاقات كورونا في ظل استمرار الالتزام بمراعاة إجراءات السلامة.

غير أنه بعد شهور من القيود على الاتصال الاجتماعي، السؤال الذي يبرز هو: هل سوف نحتاج لإعادة تعلم كيف نختلط بالآخرين؟

لا تصف الطبيبة والمعالجة النفسية ميريام بريس هذا بالحاجة لإعادة تعلم أو إعادة التمرين، ولكن "من الممكن أننا قد نكون أصبنا بقليل من الصدأ"، على حد قولها.

لقد ظل الناس منكبين على أنفسهم لشهور ويركزون بقدر أقل على الآخرين. والانفتاح على شخص ما وإبداء الاهتمام بالآخرين والسماح أيضا لهم بالتقارب لا يأتي طبيعيا في البداية، بحسب بريس.

بالإضافة إلى أنه خلال الجائحة تعلم الناس أن يحتاطوا من الآخرين حولهم وهو ما اشتمل أيضا على التباعد الاجتماعي. وتقول بريس: "خلال كورونا انزلقنا بشكل متزايد تجاه سلوك حيث كان الشخص الآخر دائما ما يشكل خطرا محتملا".

ونشأت بعض الحيطة وفُقدت بعض الثقة. وهذا شيء بحاجة إلى التغلب عليه في البداية.

وتقول: "كل العلاقات واللقاءات تبدأ بالاهتمام". ولهذا تنصح عند لقاء شخص ما، مثلا، في حديقة، إبداء الاهتمام بمشاعر الآخر وأفكاره وكذلك حاله في "الوضع الطبيعي الجديد".

ومع الأصدقاء والمعارف الذين لم ترهم لفترة طويلة جراء الجائحة، قد تدرك أن شيئا ما لم يعد كما كان، أنك صرت لا مباليا وجافا.

ومن الأفضل عدم المغالاة في تعقيد الأمور ومحاولة أقصى ما في وسعك لإبقاء كل الصداقات قائمة.