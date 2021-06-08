أبل تدفع «ملايين الدولارات» لطالبة بعد نشر فيديو فاضح لها عبر الإنترنت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

دفعت شركة «آبل» تسوية بملايين الدولارات لامرأة من ولاية أوريغون بعد أن قام فنيون تابعون للشركة بتحميل مقاطع فيديو فاضحة على الإنترنت من هاتفها الذي أرسلته لهم لإصلاحه.

وذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية، أن السيدة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، أرسلت هاتفها الآيفون لمنفذ معتمد من الشركة في مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، من أجل إصلاحه في 14 يناير 2016، إلا أن الفنيين هناك قاموا بنشر مقاطع فيديو فاضحة على حساب السيدة على «فيسبوك» ومواقع أخرى على الإنترنت.

وتسبب ذلك في إصابة السيدة بـ«ضائقة نفسية شديدة»، حيث بدت وكأنها هي التي نشرت هذه الفيديوهات عن قصد.

ورفعت المرأة دعوى قضائية ضد آبل وقد قررت الشركة دفع تسوية بملايين الدولارات لها.

وقال متحدث باسم شركة آبل: «إننا نأخذ خصوصية وأمن بيانات عملائنا على محمل الجد ولدينا عدد من البروتوكولات لضمان حماية البيانات طوال عملية إصلاح الهواتف».

وأضاف: «عندما علمنا بهذا الانتهاك الفاضح لسياساتنا في أحد منافذنا المعتمدة في عام 2016، اتخذنا إجراءات فورية وقمنا بتعزيز بروتوكولات الحماية».

يذكر أن آبل شددت مرارًا وتكرارًا على أمان خدمات الإصلاح الخاصة بها، وجادلت ضد القوانين التي من شأنها أن تسمح للمستهلكين بإجراء إصلاحات لهواتفهم في أماكن غير تابعة لها.