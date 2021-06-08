تعرف إلى ..تحديث أيفون الجديد ومميزاته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت شركة آبل، الاثنين، النقاب عن تحديث برنامج iOS 15، والذي يقدم تحسينات على خاصية فيس تايم والخرائط وتطبيق الطقس والرسائل والمحفظة، وغير ذلك من الخصائص التي تم تضمينها في التحديث الأخير.

وتم الإعلان عن التحديث في مؤتمر المطورين السنوي لشركة آبل، والذي يُعقد للعام الثاني على التوالي، ويستمر حتى 11 يونيو.

ومن المحتمل أن يتم إصدار هذا التحديث خلال الخريف المقبل.

وسيضم التحديث أيضا طريقة عرض جديدة للشبكة لإظهار جميع أيقونات أصدقائك وعائلتك، وستضيف آبل الوضع الرأسي إلى تطبيق دردشة الفيديو، وهي خلفية ضبابية مستوحاة من وظيفة الكاميرا.

جدولة المكالمات كما ستسمح لك روابط فيس تايم من آبل بجدولة المكالمات مع الأشخاص، وستكون قادرا على إرسال رابط الدعوة إلى الأشخاص عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وهذه الخاصية ليست مقتصرة فقط على أجهزة آيفون، وفق كريغ فيديريغيالذي كشف أنك ستتمكن من استخدامها مع أصدقائك الذين لديهم هواتف أندرويد. وسيتم تشفيرتلك المكالمات من طرف إلى طرف.