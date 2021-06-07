إصدار أول جواز سفر عربي للمحصنين ضد كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت الحكومة المغربية جواز سفر يمكن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا تحميله، عبر الموقع الإلكتروني «لقاح كورونا» ويسمى "الجواز التلقيحي" بدءا من اليوم (الاثنين)، لتكون بذلك أول دولة عربية تصدر هذا النوع من الجوازات، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

وذكرت الحكومة - في بيان - أن «هذا الجواز التلقيحي يعد وثيقة رسمية، آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى الحصول على وثيقة إضافية، بالتجوال في جميع أنحاء المغرب دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذلك السفر إلى الخارج».

وأضاف البيان أنه يمكن تحميل «الجواز التلقيحي»، الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة (code QR) ويمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض، في شكل قابل للطباعة أو في صورة إلكترونية يمكن عرضها على هاتف ذكي. ويمكن أيضا سحبه، في شكل ورقي، لدى السلطات التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني.