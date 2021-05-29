يخنق طفليه ثم ينتحر "ليحرق قلب والدتهما" في مصر

المصدر: مروة سليم - دبي

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من كشف غموض العثور على 3 جثث تعود لأب ونجليه بسبب رسالة على "واتس أب"، حيث أقدم أب مصري على خنق طفليه ثم الإنتحار في مدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية بمصر، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وكشفت التحريات أن الأب قتل طفليه بعد أن استدرجهما لمنزل أسرته وسط الزراعات، وقتلهما مستخدما شريط بلاستيك ثم شنق نفسه بشريط آخر ليتخلص من حياته.

وأوضحت التحريات أن الأب يتعاطى الأقراض المخدرة، بسبب المشكلات الأسرية مع زوجته.

واكتشفت المباحث وجود رسالة صوتية أرسلها الأب من تليفونه المحمول عبر "واتس آب" إلى صديق له حيث كان نصها "هقتل نفسي والعيال وهحرق قلبها وأخليها تمشي في عزاهم"، قاصدا زوجته بهذه الرسالة، التي تركت المنزل، بسبب الخلافات الزوجية المستمرة بينهما.

وأضافت التحقيقات أن الأب أرسل هذه الرسالة الصوتية لأحد أصدقاء الأسرة المشتركين، وبدورها ساهمت الرسالة بعد تفريغ التليفون الخاص بالأب المنتحر، في التوصل بأنه مرتكب الواقعة.

وقالت والدة الطفلين بإن المنزل الذي تم العثور على المجني عليهم، أمامه لا يقيمون فيه، بل بجانب أرض زراعية، بعيدة عن الكتلة السكنية، وأنهم يأتون للجلوس به ثم يعودون لمسكنهم الذي يقطنون في قرية مجاورة.

وأضافت أنها على خلاف مع زوجها مرتكب الواقعة، وتركت منزل الزوجية منذ 6 أشهر، بسب خلافات مع زوجها، وتعيش مع والدها، وأن الطفلين كانا يأتيان إليها يوميا، وأنها لا تعلم شيئا عن الجريمة، وأنها صدمت بأن الجاني هو الأب الذي أضاعت المخدرات علقه بعد فصله من عمله، قائلة إنها لم تسمع عن الحادث إلا من أهالي البلدة الذين أبلغوا رجال الشرطة بالواقعة.

وأمرت نيابة مركز بنها بإخلاء سبيل والدة الطفلين بعد أن ثبت من التحقيقات أنها كانت غير موجودة بمكان الجريمة.