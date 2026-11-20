شهدت جلسة حوارية بالقمة الشرطية العالمية 2026 حول حماية الأطفال عبر منصة الألعاب الإلكترونية «روبلوكس»، مواجهة بين عدد من أولياء الأمور ورئيس قسم التواصل مع جهات إنفاذ القانون في الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والقوقاز وآسيا الوسطى، رفيق حوناس، بشأن عوامل الحماية والأمان على المنصة، واحتمالات تعرض الأطفال لجرائم سيبرانية وتهديدات، من بينها الاستدراج والابتزاز من جانب بالغين قد يتلاعبون بأعمارهم وهوياتهم للوصول إليهم.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه «روبلوكس» ضغوطاً قانونية ورقابية متزايدة في الولايات المتحدة، على خلفية اتهامات تتعلق بعدم توفير حماية كافية للأطفال من الاستغلال الجنسي، ومحاولات الاستدراج والمحتوى غير الملائم، إلى جانب مزاعم بشأن عدم كفاية أدوات التحقق من الأعمار والرقابة الأبوية، وتقديم صورة مضللة للأسر عن مستوى الأمان على المنصة.

وقال حوناس، خلال الجلسة، إن حماية الأطفال تمثل مسؤولية أساسية للشركة، مشيراً إلى أن المنصة تعتمد مجموعة من الإجراءات التقنية والرقابية، تشمل تقدير أعمار المستخدمين عبر الوجه، وتصنيف الحسابات بحسب الفئات العمرية، ومراجعة المحتوى والمحادثات باستخدام الذكاء الاصطناعي والمراجعين البشريين، إلى جانب التعاون مع جهات إنفاذ القانون في الحالات التي تنطوي على تهديدات أو استغلال للأطفال، لافتاً إلى أن طفلاً أرسل رسالة يكشف فيها تعرضه للاعتداء من والده في إحدى الدول، وتم التعامل معها بجدية، واكتشاف أنه ليس الابن الوحيد الذي يتعرض لذلك من قبل الأب.

فيما ركزت مداخلات أولياء الأمور على مدى قدرة هذه الإجراءات على مواجهة الأساليب التي قد يلجأ إليها المجرمون عبر المنصة، خصوصاً محاولات إخفاء الهوية، واستخدام حسابات بأعمار غير حقيقية، واستغلال الرموز والإيحاءات والعبارات غير المباشرة لاستدراج الأطفال بعيداً عن رقابة الأسرة وأنظمة المنصة.

وشملت المخاوف، التي أثارتها إحدى الأمهات خلال الجلسة، إمكانية تحايل الأطفال على نظام التحقق من العمر عبر استخدام وجه شقيق أكبر سناً، أو أحد أفراد الأسرة، لاجتياز تقنية التعرف إلى الوجه، والوصول إلى محتوى أو خصائص غير مخصصة لفئتهم العمرية.

ورداً على ذلك، قال حوناس إن الشركة تُجري عمليات تحقق متكررة من هوية المستخدمين، مشبهاً الإجراءات المتبعة بآليات التحقق من هوية العملاء في البنوك، ضمن متطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التأكد من أن الشخص الذي يستخدم الحساب هو صاحبه بالفعل.

وأوضح أن تقنية تقدير العمر عبر الوجه تتمتع، بحسب تقدير الشركة، بهامش خطأ يبلغ نحو عام واحد، وأنها تنصح أولياء الأمور بإعادة إجراء التحقق كلما تقدم الطفل في العمر، حتى يتمكن من الانتقال إلى الفئة العمرية المناسبة.

وأفاد أن المنصة تعتمد ثلاث فئات رئيسة للمستخدمين، الأولى للأطفال من خمس إلى ثماني سنوات، والثانية للفئة من تسعة إلى 15 عاماً، إلى جانب الفئة العامة لمن هم في سن 16 عاماً فأكثر، مع اختلاف مستويات المحتوى وخصائص المحادثة وأدوات الرقابة الأبوية بين كل فئة.

وامتدت مخاوف الحضور إلى قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف محاولات استدراج الأطفال التي لا تعتمد على كلمات مباشرة، وإنما تستخدم التلميحات والرموز التعبيرية والإيحاءات والعبارات المشفرة، بما يسمح للمتحرشين بتجاوز أنظمة الرصد التقليدية.

وفي رده، أقر حوناس بأنه لا يوجد نظام ذكاء اصطناعي مثالي، موضحاً أن الشركة قد تعطل بعض الخصائص في البلدان التي لا تتوافر فيها أدوات فعالة بما يكفي لمراجعة المحتوى والمحادثات، إلى حين تطوير تقنيات أكثر ملاءمة.

وأضاف أن الشركة تعمل على تحسين قدرات الرصد بلغات ولهجات متعددة، وتعتمد على الجمع بين الذكاء الاصطناعي والمراجعة البشرية، مشيراً إلى أن بعض الدول لا تتاح فيها خصائص المحادثة بسبب عدم كفاية أدوات المراجعة المتوافرة.

ودعا أولياء الأمور إلى عدم الاكتفاء بالاعتماد على أدوات المنصة، بل متابعة الألعاب التي يستخدمها الأطفال، والتحدث معهم بشأن الأشخاص الذين يتواصلون معهم، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الرسائل أو السلوكيات التي تثير الشك.

وكشف أن المنصة تشهد تبادل نحو 6.5 ملايين رسالة يومياً، مشيراً إلى أن أنظمة الشركة تستطيع، وفقاً لتقديره، اكتشاف المعلومات الشخصية القابلة للتعريف بالمستخدمين في المحادثات باللغة الإنجليزية بنسبة تصل إلى 98%، مع حجب هذه المعلومات فور رصدها.

وفي المقابل، أقر بأن الشركة لا تمتلك حالياً مستوى فعالاً من مراجعة المحادثات باللغة العربية، وهو ما دفعها إلى تعطيل خاصية الدردشة بالكامل في الإمارات، بصرف النظر عن عمر المستخدم.

وأوضح أن المحادثات على المنصة غير مشفرة، بما يتيح لفِرق السلامة والأمن الاطلاع على المحتوى عند رصد نشاط مشبوه، ومساعدة الجهات المختصة في التعامل مع البلاغات والتحقيقات.

وقال إن الشركة تسعى إلى جعل إعدادات الحماية متاحة بصورة افتراضية، استجابة لملاحظات أولياء الأمور في الإمارات ودول الخليج، مع إتاحة إمكانية تفعيل بعض الخصائص من جانب الوالدين إذا رغبوا في ذلك.

وأضاف أن أولياء الأمور الذين يربطون حساباتهم بحسابات أطفالهم يمكنهم تلقي رسائل بريد إلكتروني أسبوعية تتضمن ملخصاً لنشاط الطفل، بما في ذلك الألعاب التي استخدمها، وعدد ساعات الاستخدام، والأشخاص الذين تواصل معهم.

وفي ما يتعلق بالتعامل مع حالات الاستغلال والتهديدات، أكد حوناس وجود تعاون استباقي مع جهات إنفاذ القانون، لافتاً إلى الشركة تحيل حالات استغلال الأطفال إلى المركز الوطني الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين الذي يتولى مشاركة المعلومات مع الجهات الشريكة، كما تستخدم قنوات مرتبطة بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في بعض الحالات المرتبطة بالتهديدات الأمنية.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تطوير قنوات اتصال أكثر تحديداً مع جهات إنفاذ القانون، بما يسمح بالإبلاغ الاستباقي عن تهديدات محتملة، مثل إطلاق النار في المدارس، واستدراج الأطفال عبر الإنترنت، وتعريضهم للخطر.

واستشهد بواقعة قال إنها حدثت قبل أشهر عدة، عندما رصدت أنظمة الشركة رسالة من طفل بإحدى الدول أفاد فيها بأنه يتعرض للاعتداء من والده، وقدمت الشركة بلاغاً إلى الشرطة المختصة، التي انتقلت إلى المنزل واكتشفت، بحسب روايته، تعرض الطفل وطفلين آخرين للاعتداء، إلى جانب الزوجة.

• رسالة طفل يستغيث من اعتداء والده في إحدى الدول، تقود إلى اكتشاف تعرّضه وطفلين آخرين والزوجة للاعتداء.