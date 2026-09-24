أطلقوا مواهبهم.. حياتنا تُطلق مبادرتها الجديدة ضمن حملة العودة إلى المدارس 2026

بمناسبة موسم العودة إلى المدارس لعام 2026، أطلقت شركة حياتنا، العلامة الوطنية الإماراتية الرائدة في مجال منتجات الألبان، مبادرتها الجديدة "أطلقوا مواهبهم" (Fuel Their Talent)، في خطوة تعكس التزامها المستمر تجاه دعم الأسر الإماراتية وتشجيع الجيل الجديد على اكتشاف قدراته وتنمية شغفه. وفي هذا الحوار، التقينا بالمدير العام لشركة حياتنا، مصطفى بشر، للحديث عن تفاصيل المبادرة وأهدافها وآلية المشاركة فيها.

بداية، حدثونا عن مسابقة "أطلقوا مواهبهم"، وما الفكرة الرئيسية التي انطلقت منها هذا العام؟

تُعد مسابقة "أطلقوا مواهبهم" المبادرة الرئيسية لشركة حياتنا ضمن حملة العودة إلى المدارس لعام 2026، وتهدف إلى الاحتفاء بمواهب الأطفال وتشجيع العائلات على دعم شغفهم وتنمية قدراتهم.

نؤمن في حياتنا بأن لكل طفل موهبة تستحق أن تُكتشف، سواء في الرياضة، أو الفنون أو الموسيقى أو العلوم أو التكنولوجيا. وانطلاقاً من كوننا علامة وطنية إماراتية، فإن دورنا لا يقتصر على تقديم منتجات ألبان عالية الجودة، بل يمتد إلى المساهمة في بناء جيل أكثر صحة وثقة وقدرة على تحقيق طموحاته.

كيف تتماشى هذه المسابقة مع أهداف شركة حياتنا؟

نؤمن بأن التغذية السليمة هي الأساس الذي يساعد الأطفال على التعلم والنمو وتحقيق إمكاناتهم. ومن خلال منتجاتنا مثل الزبادي اليوناني الأصيل والكفير و زبادي سكير آيسلندي، نوفر خيارات غذائية غنية بالبروتين، كما أن العديد من منتجاتنا يأتي بدون سكر مضاف ليناسب نمط الحياة الصحي للعائلات.

وتجسد حملة "أطلقوا مواهبهم" هذا المفهوم، حيث تجمع بين التغذية السليمة وتشجيع الأطفال على تطوير مواهبهم وتحقيق أحلامهم.

لماذا اختارت حياتنا التركيز على اكتشاف مواهب الأطفال في مجالات الرياضة والفنون والموسيقى والعلوم والتكنولوجيا؟

لأننا نؤمن بأن النجاح لا يقتصر على مجال واحد، وأن لكل طفل موهبة تميّزه. لذلك حرصنا على أن تشمل المسابقة مجالات متنوعة تتيح للأطفال التعبير عن قدراتهم مهما كانت اهتماماتهم.

هدفنا هو تشجيع الأطفال على اكتشاف شغفهم، ومنحهم الثقة للاستمرار في تطويره، مع تشجيع أولياء الأمور على دعم أبنائهم وتوفير البيئة المناسبة لنموهم.

لماذا يمكن اعتبار هذه المسابقة فرصة حقيقية لأصحاب المواهب في دولة الإمارات؟

ما يميز هذه المبادرة أنها لا تقدم جائزة فقط، بل تمنح الفائزين فرصة حقيقية لتطوير مواهبهم من خلال عضوية تدريبية لمدة عام كامل بإشراف متخصصين في المجال الذي يبرعون فيه.

كما ستواكب حياتنا رحلة الفائزين طوال العام، من خلال توثيق تطورهم ومشاركة قصص نجاحهم، بهدف إلهام المزيد من الأطفال والعائلات في مختلف أنحاء الدولة.

ما هي آلية المشاركة في هذه المسابقة؟

المشاركة سهلة وبسيطة. يقوم المستهلك بشراء أي منتج مشارك من منتجات حياتنا، ثم مسح رمز QR الموجود على العبوة، واستكمال بيانات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ورفع المعلومات المطلوبة.

وبذلك يدخل تلقائياً في المسابقة للحصول على فرصة الفوز بعضوية تدريبية لمدة عام كامل لتطوير موهبة طفله.

مع إطلاق النسخة الأولى من المسابقة، ما هي الجائزة المخصصة للفائزين، وما هي معايير اختيارهم؟

سيحصل الفائزون على عضوية تدريبية لمدة عام كامل في المجال الذي يختارونه، بما يمنحهم فرصة الاستمرار في تطوير مواهبهم تحت إشراف متخصصين.

وسيتم اختيار الفائزين من بين جميع المشاركات المستوفية للشروط والأحكام من خلال لجنة مختصة، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

في الختام، ما الرسالة التي تودون توجيهها للعائلات في دولة الإمارات لحثهم على تسجيل أبنائهم بهذه المسابقة؟

رسالتنا لكل أسرة هي أن تؤمن بقدرات أطفالها، لأن كل طفل يمتلك موهبة تستحق الدعم والاهتمام.

ندعو العائلات إلى استثمار هذه الفرصة ليس فقط للمشاركة في المسابقة، بل أيضاً لتشجيع أبنائهم على اتباع نمط حياة صحي ومتوازن. فمن خلال منتجات حياتنا مثل الزبادي اليوناني الأصيل وSKYR والكفير، نوفر خيارات غذائية غنية بالبروتين، كما أن العديد منها بدون سكر مضاف، لتكون رفيقاً مثالياً للأطفال خلال الموسم الدراسي.

وفي حياتنا، نفخر بأن نكون جزءاً من رحلة بناء جيل أكثر صحة وثقة، وأن نساهم في دعم مواهب أبناء الإمارات ليصبحوا قادة ومبدعي المستقبل.