أخطاء يجب تجنبها بكلمات المرور.. ونصائح لاختيار كلمات سر آمنة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تشكل كلمات المرور أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على البيانات، وأعد خبراء قائمة ب أكثرَ الكلمات خطورة والأقل أماناً.

ومن الأخطاء الشائعة في كلمات المرور استخدام أسماء الكلاب الشائعة والبرامج التلفزيونية الشهيرة والفرق الرياضية، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

كما اعتبر الخبراء أن الاشتراك في بعض مواقع الإنترنت التي تتطلب إنشاء كلمات مرور تتميز بمجموعة من الأحرف والأرقام والأحرف الفريدة، التي ربما يصعب تذكرها، فكرة جيدة يمكن اعتمادها لتحصين تلك الكلمات.

ونصح خبراء باستخدام كلمات مرور يزيد طولها عن 12 حرفاً، وتفعيل ميزة المصادقة الثنائية، مع التحذير من عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو حساسة عبر الهاتف والتحقق جيداً من الاتصالات المشبوهة طوال الوقت.