أكبر معمر أسترالي يكشف سر عمره الطويل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال أكبر معمر في أستراليا إن تناول مخ الدجاج هو أحد أسرار عيشه لأكثر من 111 عاماً.



وبحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، ولد ديكستر كروغر في 13 يناير 1910 في بلدة كيلكوي جنوب شرقي ولاية كوينزلاند، وقد احتفل ببلوغه سن 111 عاماً في يناير (كانون الثاني) الماضي.



وأشار مربي الماشية المتقاعد أمس (الاثنين)، إلى أن تناول مخ الدجاج أسبوعياً قد أسهم في إطالة عمره.وأضاف: «مخ الدجاج رغم صغر حجمه فإنه لذيذ ومفيد جداً. أنصح الجميع بتناوله لإطالة أعمارهم».



ويقيم كروغر في دار رعاية مسنين في بلدة روما الريفية بولاية كوينزلاند. وقد قالت ميلاني كالفرت، مديرة الدار إن «ذاكرة كروغر رائعة بالنسبة لرجل يبلغ من العمر 111 عاماً. إنه أكثر المقيمين بالدار تركيزاً، وهو يقوم بكتابة سيرته الذاتية في الوقت الحالي».



ومنذ وفاة زوجته منذ 25 عاماً، شغل كروغر نفسه بتأليف الكتب، حيث نشر 12 كتاباً حتى الآن. وقبل كروغر، كانت كريستينا كوك هي أكبر معمرة أسترالية، وقد توفيت عام 2002 عن عمر يناهز 114 عاماً و148 يوماً.

