العثور على نمر "الهند" المفقود في أميركا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عثرت الشرطة في هيوستن الأميركية على نمر يبلغ من العمر 9 أشهر، شوهد في حديقة، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وشوهد النمر، المسمى "الهند" (INDIA)، لأول مرة وهو يتجول في أحد أحياء هيوستن يوم الأحد الماضي، وقال النائب للشرطة إنه تم تنبيهه بشأن النمر على تطبيق "Nextdoor"، وهو تطبيق تواصل اجتماعي في الحي.

وقال رون بورزا، من شرطة هيوستن، إنه "عندما ردت الشرطة على التقارير المتعلقة بالحيوان البري وضع صاحب النمر، النمر في سيارة دفع رباعي بيضاء وانطلق منها"، إذ تم القبض على فيكتور هوغو كويفاس (26 عاما)، يوم الاثنين الماضي، للاشتباه في ارتكابه جريمة التهرب من الاعتقال، فيما أصر محاميه على أن موكله لم يكن مالك النمر، وأن كويفاس كان قلقا بشأن سلامة الحيوان