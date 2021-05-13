إيلون ماسك يوقف مبيعات تسلا باستخدام البيتكوين بسبب الفحم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، تعليق مبيعات السيارات التي تنتجها الشركة باستخدام "بيتكوين"، مما أدى إلى تراجع العملة المشفرة، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وأشار ماسك في تغريدة على "تويتر"، الأربعاء، إلى "المخاوف البيئية المرتبطة بالبيتكوين، بسبب االزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري في عمليات تعدين العملة، خاصة الفحم، الذي ينتج عنه انبعاثات أسوأ من أي وقود آخر".

وفي أعقاب تغريدة ماسك، تراجع البيتكون بأكثر من 8 بالمئة، حيث هبط لأقل من 50 ألف دولار لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي.

ويتم "تعدين" العملة الرقمية عندما تتنافس أجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة مع أجهزة أخرى لحل ألغاز رياضية معقدة، وهي عملية تستهلك طاقة هائلة وتعتمد حاليا في كثير من الأحيان على الكهرباء المولدة بالوقود الأحفوري، لا سيما الفحم.