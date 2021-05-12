بالفيديو.. نمر يتجول في حي سكني بتكساس

المصدر: ترجمة مروة سليم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر نمر يتجول في أحد أحياء ولاية تكساس، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن النمر شوهد وهو يتجول خارج أحد المنازل، عندما واجهه شرطي كان خارج وقت الخدمة، لكنه استجاب لنداءات بعض الجيران بعد مشاهدتهم الحيوان.

ويظهر الفيديو الذي صوره أحج الجيران، الشرطي وهو يوجه مسدسا نحو النمر، بينما يتوجه الحيوان ببطء إليه.

وبينما يحاول الشرطي قتل اطلاق النار على النمر، جاء رجل مجهول الهوية وجذب النمر وأدخله إلى منزله، وقال شهود عيان إن الرجل توسل إلى الشرطي بأن لا يطلق النار.

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الرجل هو صاحب النمر، ولم يتم تحديد ما إذا كان مالك الحيوان سيواجه أي اتهامات.