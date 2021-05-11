الدول التي أعلنت الخميس أول أيام عيد الفطر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت كل من تركيا وأندونيسيا وماليزيا أن بعد غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب مركز الفلك الدولي فقد أعلنت تركيا رسميا أن الخميس 13 مايو يوم عيد الفطر السعيد

كما أعلنت ماليزيا، اليوم، أن أول أيام عيد الفطر، سيكون بعد غد الخميس.

وأشارت الهيئات المتخصصة بهذا المجال، في ماليزيا إلى أن غدا الأربعاء، سيكون متمما لشهر رمضان، ليكون الخميس أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت إندونيسيا رسميا أن يوم الخميس 13 مايو يوم عيد الفطر السعيد، وأن غداً الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وكان مركز الفلك الدولي أعلن، أمس، أن العيد يوم الخميس لاستحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء من جميع مناطق العالم الإسلامي.