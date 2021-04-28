وفاة مايكل كولينز رائد الفضاء «المنسي»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي، اليوم الأربعاء، رائد الفضاء الأميركي مايكل كولينز (90 عاما) الذي ظل في مركبة قيادة مهمة «أبولو 11» في 20 يوليو 1969 بينما توجه نيل أرمسترونغ وباز ألدرن ليصبحا أول من يطأ سطح القمر.

وقالت عائلة كولينز في بيان إنه توفي بالسرطان.

وبقي كولينز، الذي عادة ما يوصف بأنه رائد الفضاء الثالث «المنسي» في المهمة التاريخية، وحيدا لأكثر من 21 ساعة حتى عاد زميلاه في المركبة القمرية.

وكان يفقد الاتصال بمركز التحكم في هيوستون في كل مرة تدور فيها المركبة الفضائية حول الجانب المظلم من القمر. وجاء في سجل المهمة: «لم يعرف أي إنسان منذ آدم هذه العزلة مثل مايك كولينز».

وكتب كولينز وصفا لتجربته في سيرته الذاتية عام 1974، لكنه تجنب الأضواء إلى حد كبير.

وقال في تعليقات نشرتها الوكالة الأميركية للطيران والفضاء (ناسا) في 2009: «أعرف أنني سأكون كاذبا أو أحمق لو قلت إنني كنت صاحب أفضل مقاعد أبولو 11 الثلاثة، لكن يمكنني القول بصدق واتزان إنني راض تماماً عن الدور الذي أديته».