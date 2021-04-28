اعتقال مسافر أميركي حاول تهريب عشرات الطيور الحية داخل ملابسه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقى ضباط «مطار جون إف كيندي الدولي» في نيويورك القبض على أحد المسافرين بعد العثور على 35 عصفورا حياً داخل بكرات شعر مخبأة بملابسه.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد كان كيفن آندريه ماكينزي (36 عاماً) متجهاً من بلدة غويانا بأميركا الجنوبية إلى نيويورك يوم الاثنين الماضي، حين فحصه ضباط الجمارك وحماية الحدود في «مطار جون إف كيندي الدولي» ليفاجأوا بوجود العصافير الحية داخل بكرات شعر محكمة الغلق تحتوي على شباك مثقوبة، حيث وضع كيفن هذه البكرات في الجزء الداخلي من سترته والجزء العلوي من حذائه.



واتُّهم كيفن بتهريب هذه العصافير بشكل غير قانوني.



والعصافير التي عثر عليها مع المتهم من فصيلة «الشرشوريات»، وقد وجد التحقيق أن هذه الفصيلة غالباً ما تدخل في «مسابقات غناء» في أحياء بروكلين وكوينز في نيويورك، وأن كيفن كان ينوي استغلالها في هذا الغرض على الأرجح، حيث إن العصافير الفائزة بهذه المسابقات تزداد قيمتها ويمكن بيع كل منها بعد ذلك بأكثر من 10 آلاف دولار.



ورغم توفر أنواع عدة من العصافير المغردة في نيويورك، فإنه يُعتقد أن «الشرشوريات» الموجودة في بلدة غويانا تغني بشكل أفضل.