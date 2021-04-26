خطوات بسيطة تنقذ الهاتف من التلف إذا تعرّض للماء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع صحيفة ذا غارديان البريطاني ، إلى أن 25 في المئة من مستخدمي الهواتف الذكية قد أتلفوا هواتفهم بالماء أو أي نوع آخر من السوائل.

ويمكن أن يؤدي اختراق السائل للهاتف الذكي إلى: صور ضبابية، انعدام وجود الصوت، ظهور قطرات سائلة تحت الشاشة، عدم القدرة على الشحن وتوقف وظائف الهاتف كافة.



وفي حين يتمّ الإعلان عن الهواتف الجديدة على أنّها "مقاومة للماء"، فإن ذلك لا يعني أنّها فعلاً مقاومة للماء أو محصنة تماماً من الماء. ففي الواقع، تعني عبارة "مقاومة للماء" أن الجهاز يمكنه الاستمرار مع بعض التعرض للماء وذلك قبل حدوث ضرر كبير.



وفي سياق متصل، نشر الموقع بعض الخطوات البسيطة لإنقاذ الهاتف بعد تعرّضه للماء:



قبل أي شيء، لا تضعوا الهاتف في وعاء من الأرز، فإنّ هذا الأمر لا يساعد في تجفيف الهاتف. بدلاً من ذلك، اتبعوا الخطوات التالية:



- قوموا بإيقاف تشغيل الجهاز على الفور ولا تضغطوا على أي زر.

- امسحوا الهاتف حتى يجف باستخدام مناشف ورقية أو قطعة قماش ناعمة.

- قوموا بهزّ الجهاز برفق لإزالة المياه من منافذ الشحن، ولكن تجنبوا الاهتزاز الشديد لأنه قد يؤدي إلى زيادة انتشار السائل في الداخل.

- قوموا بإزالة بطاقة SIM.

- تجنبوا استخدام مجفف الشعر الساخن لأن الحرارة يمكن أن تتلف الشاشة.

- جففوا الهاتف، وبخاصة المنافذ، أمام المروحة.

- اتركوا الهاتف في حاوية محكمة الإغلاق مليئة بعبوات هلام السيليكا، وهي العبوات الصغيرة التي تجدونها داخل الأحذية والحقائب جديدة، فإنّها تساعد على امتصاص الرطوبة.

- لا تشحنوا الهاتف حتى تتأكدوا من جفافه. إذ قد يؤدي شحن الجهاز مع وجود سائل بداخله أو في المنافذ إلى مزيد من الضرر.



وفي حال لم تساعدكم الخطوات المذكورة أعلاه، فلا تحاولوا تشغيل الهاتف بأنفسكم، وبالتالي من الأفضل التوجه إلى أصحاب الخبرة.