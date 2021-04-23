ماذا قال رامي صبري عن عمرو دياب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح المطرب المصري رامي صبري، أثناء حواره مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" أنه لا يوجد أي مشاكل بينه وبين الفنان عمرو دياب.

وقال صبري بعدما سألته الدغيدي عن علاقته بـ"الهضبة"، "أنا متخانقتش مع عمرو دياب، أنا اتخانقت مع عزيز الشافعي مخرج أغنية "شكرا" بعد إعدادي في الأغنية شهرين".

وأكد أن الخلاف مع عمرو دياب على أغنية "شكرا" انتهى، متابعا: "نحن في الأول والآخر زملاء وهو أخونا الكبير".

وأضاف قائلاً "عمري ما أحارب عمرو دياب هو تاريخ، ومش بغير منه"، و"أنا لو بقلده مكانش يجيلي الجمهور ده كله، أنا طلعت على الدنيا لقيت عمرو دياب ومحمد فؤاد وهشام عباس".

وصرح خلال حواره أنه يتقاضى في الفرح حوالي 100 ألف جنيه مصري.