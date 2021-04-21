خبيرة تغذية توضح الطريقة المثلى للاستفادة من البرتقال

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

البرتقال فاكهة صحية تساعد على ترميم الأوعية الدموية والتعافي من الأمراض الفيروسية، ومع ذلك، يجب استهلاكها بشكل صحيح لتجنب الضرر والحصول على أقصى فائدة.

تحدثت خبيرة التغذية الروسية، أولغا بيريفالوفا، عن هذا الموضوع في مقابلة لها مع إذاعة "سبوتنيك"، وقالت إن البرتقال يحتوي بالفعل على عدد كبير من الخصائص المفيدة، وأشارت إلى المحتوى العالي لفيتامين سي فيه؛ يمكن أن تحتوي حبة برتقالة واحدة على جرعتين يوميا من هذا الفيتامين، وهو مفيد للغاية.

كما أن ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ب الذي لا غنى عنه لوظيفة المناعة والأوعية الدموية، كما تحتوي على فيتامين أ الذي يحسن البشرة والرؤية.

ومع ذلك، فإن الكثير من الناس لا يستهلكون البرتقال بشكل صحيح، ولاحظت أنه لا يجب قطع هذه الفاكهة بسكين أو عصرها.

وأوضحت أنه في الحالة الأولى، ستفقد بعضًا من فيتامين سي الذي يتأكسد من السكين.

وفي الحالة الثانية، سيتلقى الجسم في وقت واحد كمية كبيرة من الفركتوز، حيث يحتاج كوب عصير إلى حوالي 5 برتقالات، ستزيد هذه الكمية من الفركتوز الضغط كثيرا على البنكرياس.

وأشارت الى أن أفضل طريقة هي غسل البرتقال وتناوله كله بما في ذلك الفواصل والقشر.

وأفادت بأنه إذا كنت لا ترغب في تناول القشر، فابشر القشر وجففه وأضفه إلى الشاي حتى لا تفقد فوائده.