أمريكية تتلقى اللقاح بفستان الزفاف

المصدر: ترجمة مروة سليم

قررت عروس أميركية ارتداء فستان زفافها للحصول على لقاح كورونا في ملعب بنك "إم آند تي" في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأسبوع الماضي، قبل اقامة حفل زفافها.، وذلك كما ذكرت صحيفة "هندوس تايم".



وقالت سارة ستودلي إنها ارتدت فستان زفافها بسبب الغاء حفل الزفاف بسبب قيود الإغلاق التي يفرضها فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أنها أقامت حفل زفاف صغير اقتصر على 8 أفراد فقط عوضاً عن الحفل الذي كان من المقرر اقامته بحضور حوالي 100 شخص.



ووصفت سارة الفستان بـ"فستان استقبال اللقاح".