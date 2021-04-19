نصائح لتجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعاني الكثيرون من الشعور بالعطش خلال الصيام في شهر رمضان، وللتغلب على العطش الذي تشعر به خلال الصيام، ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول الزبادي في السحور، حيث يعمل على ترطيب الجسم، وعدم تناول الكافيين خلال وجبة السحور، وتناول العصائر الطبيعية التي تحتوي على نسبة قليلة من السكر، مثل البطيخ الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الماء.

بالإضافة للاهتمام بتناول الخضراوات في السحور، خاصة الخيار والطماطم والخس، والتي تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والعطش خلال الصيام، بحسب ما جاء في موقع "العربية".

وعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات العالية أو الملوحة العالية لتجنب الشعور بالعطش خلال الصيام باليوم التالي.