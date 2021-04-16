منها السكري وفقر الدم.. مشاكل صحية تسبب العطش طوال الوقت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يحتاج الجسم إلى الماء بشكل أساسي للعمل وأداء مهامه ووظائفه الحيوية، ويشعر الشخص بالعطش عندما يبدأ الماء بالنفاذ من الجسم ليشعره بضرورة تعويض الفقدان ومنح الجسم حاجته منه.

يشعر أي شخص منا بالعطش بشكل طبيعي أثناء ممارسة الرياضة أو عند المشي لمسافات طويلة جدا، أو نتيجة تناول مستحضر يحتوي على نسبة عالية من الأملاح، وجميع هذه الأسباب طبيعية ولا تستدعي القلق، ولكن إن كنت تشعر بالعطش والجفاف بشكل مستمر بدون أسباب تفسر ذلك، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة صحية أخرى تستدعي مراجعة الطبيب، وذلك وفقا لتقرير طبي نشره موقع "تايمز ناو نيوز".

وذلك التقرير يعرض بعض الأسباب الصحية التي تجعل الشخص يتوق إلى شرب الماء باستمرار، والتي يحتاج بعضها إلى الرعاية الطبية، وتشمل ما يلي:

داء السكري: العطش الشديد وزيادة التبول من الأعراض الأولية الشائعة لمرض السكري، ويترافق أيضا بجفاف مؤقت في الفم، إذ يتراكم الجلوكوز ويتجمع في الدم، الأمر الذي يجبر الكليتين على بذل جهد أكبر لمحاولة امتصاصه، وتستمر هذه العملية المفرطة حتى يعود مستوى السكر في الدم إلى طبيعته، الأمر الذي يجعل المرء يشعر بالعطش ويتوق إلى المزيد من الماء.

تناول الأدوية: يمكن أن يكون العطش الشديد في بعض الأحيان من الآثار الجانبية لتناول أنواع معينة من الأدوية، بما في ذلك الليثيوم، وبعض مضادات الذهان، ومدرات البول، وإذا كنت تعتقد أن الدواء يسبب شعورك بالعطش باستمرار يفضل مراجعة الطبيب لتغيير الوصفة الطبية وإحضار دواء مختلف أو تقليل الجرعة.

الجفاف الشديد: يصاب بعض الأشخاص بالجفاف وهذا يعني أن الجسم لديهم ليس لديه ما يكفي من الماء لأداء المهام العادية، لذا يشعرون طوال الوقت بالعطش، ويمكن أن يكون هناك عدة أسباب للجفاف مثل الإفراط في ممارسة الرياضة والإسهال والغثيان والقيء والتعرق الشديد، وفي هذه الحالة يجب مراقبة لون البول للشخص، إذا كان لونه أصفر داكن جدا وجوانب الفم جافة جدا والجلد جاف أيضا، ويشعر أيضا بالصداع والخمول، في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب على الفور وعدم إهمال الأعراض لتفادي حدوث المخاطر.

فقر الدم: فقر الدم يعني أن الجسم لا يحتوي على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، يمكن أن تكون هذه الحالة منذ الولادة أو مكتسبة لاحقا إما بسبب نمط الحياة أو الإصابة بمرض معين أو نتيجة التعرض لنزيف حاد، وربما لا يسبب فقر الدم الخفيف الكثير من العطش، ولكن إذا كانت الحالة شديدة فلا يشعر المرء بالعطش فحسب، بل يشعر أيضا بالدوار والإرهاق والضعف، ويتسارع نبضه، ويصبح جاده شاحبا أو مصفرا.

فرط كالسيوم الدم: فرط كالسيوم الدم يعني أن مستويات الكالسيوم في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ويمكن أن تكون الأسباب فرط نشاط الغدد جارات الدرقية، إشارة لمرض آخر (السل، الساركويد)، أو بسبب الإصابة بالسرطان، ولا يتسبب فرط كالسيوم الدم في الشعور المفرط بالعطش فحسب، بل يؤدي أيضا إلى ظهور أعراض أخرى مثل كثرة التبول واضطراب المعدة والغثيان والقيء والإمساك وآلام العظام وضعف العضلات والشعور بالارتباك والتعب والاكتئاب.