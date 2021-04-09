تجريد ملكة جمال من لقبها بسبب فيديو على "تيك توك"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

جردت ملكة جمال، بابوا نيو غينيا من تاجها بعد مشاركة مقطع فيديو لها وهي ترقص على "تيك توك"، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وواجهت لوسي ماينو البالغة من العمر 25 عاما، والتي شغلت أيضا منصبا بفريق كرة القدم النسائي في بابوا نيو غينيا، مضايقات شديدة عبر الإنترنت بعد أن شاركت مقطع الفيديو على منصة التواصل.

وعلى الرغم من أن مقاطع فيديو الرقص شائعة في التطبيق، إلا أن مقطع فيديو ماينو المحذوف الآن تم تحديده من قبل بعض النقاد على أنه "غير مناسب لنموذج يحتذى به" من النساء.

وبعد الفيديو ورد الفعل الذي أثاره، تم تجريد الملكة من لقبها من قبل لجنة ملكة جمال جزر المحيط الهادئ.

وقالت اللجنة في بيان "هدفنا الأساسي هو تمكين المرأة، ونحن منصة فريدة، ونساهم بتعزيز التراث الثقافي والقيم التقليدية والسياحة، ونحن ندعم الثقة بالنفس وتقدير الذات والنزاهة ونركز على خدمة المجتمع وعلى التعليم".