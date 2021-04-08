زيت اللوز.. فوائد صحية لا تحصى

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يشتهر زيت اللوز بغناه بالفوائد الصحية لاحتوائه على فيتامينات ومعادن مفيدة للجسم وخاصة البشرة، حيث يستخدم في علاج جفاف وتشقق الجلد ويحتوي على العديد من المعادن ونسب مرتفعة من فيتامين E، وهو يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تأخير شيخوخة الجلد، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

ويحتوي زيت اللوز على الكالسيوم والمغنسيوم والأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في معالجة البشرة الحساسة والجافة، كما يحتوي زيت اللوز على 57% من زيوت دهنية وأحماض دهنية وأهمها حمض الأوليك، وحمض اللينوليك.

ولا يتسبب اللوز في زيادة في الوزن، كوجبة خفيفة أما في حالة أكل اللوز مع طعام غني بالدهون لا يمتص الجسم جميع الدهون المحتوى عليها الطعام، وبذلك لا تدخل في عملية الهضم وتطرح خارجاً، وهو الأمر الذي يجعل اللوز طعاما صحياً يقلل من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم.

كما أشارت العديد من الدراسات إلى دور اللوز في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.