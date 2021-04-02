تامر حسني يكشف سبب وفاة والد بسمة بوسيل

المصدر: مروة سليم - دبي

نشر الفنان المصري تامر حسني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، صورة له ووالد زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، موضحاً أنه فارق الحياة بعد صراع طويل مع مرض القلب.

وقال حسني عبر منشوره بـ"انستغرام"، "توفي اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي.. الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها".

وأضاف حسني "أنعم عليه ربنا بالأمراض وأنعم عليه أيضاً بتحملهم، وتوفاه الله يوم جمعة وفي هذا الشهر الكريم".

وكانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل قد أعلنت صباح اليوم وفاة والدها عبر منشور لها بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

وفاة والد بسمة بوسيل