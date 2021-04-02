وفاة والد بسمة بوسيل

المصدر: مروة سليم - دبي

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، والد الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة النجم المصري تامر حسنى، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد العزاء.

ونشرت بوسيل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة لها رفقة والدها الراحل قائلة "راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا، راح اللي كان كل ما يندهني، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها ... ربنا يرحمك يا اغلى من روحي يا اطيب اب في الدنيا ... انا لله وان اليه راجعون.

مضيفة "ربي أنه ليس معي ولكنه في قلبى في دُعائى انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتى، اللهمّ أرحم أبي بقدر اشتياقي له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شيء فأرحم أبي رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.

اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً.