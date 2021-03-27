هند صبري تعلن إصابتها بـ"كورونا"

المصدر: مروة سليم - دبي

أعلنت الفنانة التونسية هند صبري، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إصابتها بفيروس كورونا، وأنها الآن في فترة العزل المنزلي.

وكتبت الفنانة هند صبري عبر "إنستغرام"، صباح أمس: "صباح الخير.. في البيت ومعزولة والحمد لله أيام معدودة تفصلني عن التعافي إن شاء الله من دور كورونا وأعود للتصوير".

وكانت صبري قد تعرضت لهجوم من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عارض بعضهم اختيارها ومشاركتها في حدث نقل المومياوات الملكية في مصر، باعتبار أن الحدث مصري، وهناك نجمات مصريات أحق بالمشاركة منها.

وكانت صبري قد نشرت عبر "انستغرام" أيضاً قولها بهذا الشأن: "ربنا يلطف بالجميع.. أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل المومياوات الملكية، فوجب التوضيح: أنا كتبت (فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم).. من اجتهد وقرّر إني مشاركة وحدي؟ هل يجوز أن حدثاً بهذه الجلالة التاريخية، يرتقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلاً أن تكون ليست مصرية أباً عن جد؟ هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه".

وتابعت: "فخورة إني أشارك بجزء صغير جداً جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي لهذه المشاركة، إلى فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط، وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق. #مصر أكبر من كده بكتير نقطة".



هند صبري ترد على هجوم مشاركتها بحدث "المومياوات الملكية"