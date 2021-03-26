هند صبري ترد على هجوم مشاركتها بحدث "المومياوات الملكية"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثار اختيار الفنانة هند صبري في حدث نقل المومياوات الملكية حالة من الجدل وهو حدث فريد ينتظره العالم للمرة الأولى مطلع الشهر القادم ويشارك فيه عدد كبير من فئات المجتمع.

وتعرضت الفنانة للهجوم من قبل البعض، وعارضوا اختيارها ومشاركتها باعتبار أن الحدث مصري، وهناك نجمات مصريات أحق بالمشاركة منها، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وردت الفنانة التونسية عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا أنها فخورة بالمشاركة في الحدث العظيم، ولكن من اجتهد وقرر أنها ستشارك وحدها في الحدث، وهل من المعقول أن حدث مثل هذا يترقبه العالم بأجمعه تشارك فيه فنانة واحدة فقط، وإن كانت فنانة واحدة فقط فهل يعقل ألا تكون مصرية أبا عن جد.

لتؤكد أن هذا الحدث يشارك في كبار النجوم المصريين، والعديد منهم نشروا وأعلنوا مشاركتهم في الحدث مثلما فعلت هي، كما أن مشاركتهم ستكون أكبر من مشاركتها هي، وهو ما اعتبرته أمرا طبيعيا.

لتكرر في ختام حديثها فخرها بالمشاركة في هذا الحدث العالمي ولو بجزء صغير إلى جوار باقي النجوم، معتبرة أن من فهم الأمر بغير هذه الطريقة فهو متعمد أن يفهمه بشكل خاطئ، ويرغب في تقليل قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيق.

وسيتم نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بالفسطاط، بعد إخلاء الشوارع من المارة والسيارات، على أن يتابع الجميع الحدث عبر شاشات التلفزيون.

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