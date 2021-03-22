في عملية نادرة.. تزاوج دبّي باندا في حديقة حيوانات فرنسية

المصدر: فرنسا - أ ف ب

أعلنت حديقة حيوانات فرنسية الأحد أن اثنين من دبب الباندا العملاقة في الأسر تزاوجا خلال عطلة نهاية الأسبوع وهو أمر نادر، على امل أن تؤتي هذه الخطوة بثمارها.

وقالت الحديقة إن "هوان هوان" أنثى الباندا المعارة من الصين إلى حديقة حيوانات بوفال في وسط فرنسا "تزاوجت" ثماني مرات يوم السبت مع شريكها "يوان زي".

وتتمتع إناث الباندا بالخصوبة مدة 24 إلى 48 ساعة فقط في السنة، وفي البرية تضع صغارا كل عامين.

لكن في الأسر، تعيق النافذة الضئيلة للفرص معظم محاولات الإنجاب فيما يبدو أن ذكور الباندا تفقد الاهتمام في كثير من الأحيان في التزاوج أو أنها لا تعرف طريقة الأداء نظرا إلى عدم ممارستها عملية التزاوج.

لكن، كما اتضح، كان زوجا الباندا في بوفال "متعاونين ونشطين" حسبما ذكرت حديقة الحيوانات.

لكن حراس دبَّي الباندا والأطباء البيطريون لن يتأملوا كثيرا بأن يثمر تزاوجهما إذ لا توجد ضمانات للحمل حتى بعد جولات عدة.

وضعت "هوان هوان" في عام 2017 "يوان مينغ"، أول باندا ولد في فرنسا بعد تلقيح اصطناعي.

وسيتم إرسال هذا الباندا الصغير الذي أصبح بحجم والدته، هذا العام إلى الصين حيث يعيش 500 دب باندا في الأسر و2000 في البرية.