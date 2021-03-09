طليقة أغنى رجل في العالم تتزوج مدرس أبنائها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تزوجت ماكينزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، والتي تعتبر واحدة من أغنى نساء العالم، من مدرس علوم من مدينة سياتل الأميركية، فيما أكد بيزوس أنه «سعيد لأجلها».



وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد قال زوج سكوت الجديد، والذي يدعى دان جيويت، وهو مدرس في مدرسة ليكسايد الخاصة إنهما يخططان للتبرع بمعظم ثروتهما للأعمال الخيرية، مضيفاً: «أنا متزوج من واحدة من أكثر الناس كرماً وطيبة ويسعدني أن أنضم إليها في التزامها بنقل ثروة مالية هائلة لخدمة الآخرين»، وذلك في منشور كتبه على صفحة زوجته الخاصة بالموقع الإلكتروني بمبادرة Giving Pledge التي أسسها بيل غيتس عام 2010، لتشجيع الأشخاص الأكثر ثراء في العالم على التبرع بالأموال للمساعدة في تحقيق أهداف سامية.



ومن جهته، علق بيزوس على خبر الزواج بقوله في بيان: «دان رجل عظيم، وأنا سعيد ومتحمس لكليهما».

وسكوت، التي تبلغ من العمر 50 عاماً، تحتل المرتبة الثانية والعشرين في قائمة أغنى الأشخاص في العالم بثروة صافية قدرها 53.5 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، فيما يحتل بيزوس المرتبة الأولى بثروة تبلغ 176.6 مليار دولار.

ومنذ طلاقها من بيزوس في عام 2019، قالت سكوت إنها تطمح للتنازل عن نصف ثروتها ضمن جهود العمل الخيري، وقد تبرعت العام الماضي بما يقرب من 6 مليارات دولار للمؤسسات الخيرية.