بشرى: خاتم خطوبتي اتكسر.. وخالد الصاوي يعترف: بخاف من الحسد!

المصدر: مروة سليم - دبي

كشفت الفنانة المصرية بشرى، والفنان المصري خالد الصاوي، عن تأثير الحسد على حياتما وأهم المواقف التي واجهتهما بسبب تعرضهما للحسد، وذلك خلال استضافتهما في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان المصري أمير كرارة على قناة "أون".

وكشف الصاوي أنه لم يكن يركز مع الحسد، لكنه تعرض لموقف بعد زواجه مباشرة غير تفكيره تجاه الحسد، حيث قال "في شهر العسل، كنا في اليونان أو تركيا مش فاكر، لقيت خرمين كأنهم طلقتين في الفانلة الجديدة، وحصل كده في تي شيرت في نفس التوقيت. استغربت، كنت دايما أقول صدف".

وأضاف قائلاً "أن بشرى تعرضت أيضاً لموقف غريب مع الحسد بعد اعلان خطبتها على هامش مهرجان الجون السينيمائي الذي أقيم أخيراً في مدينة الجونة الساحلية بمصر.

وهو ما أكدته بشرى قائلة "خاتم الخطوبة اتشق من النص بعد الفيديو ما نزل، وحد قال لي شاف حد في الفيديو مركز قوي، لكن الله أعلم، في الآخر نقول الحمد لله، اللي ييجي في الريش بقشيش".

يذكر أن بشرى احتفلت في ديسمبر الماضي، بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل، وذلك نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا.