أقامت عرسها قبل يومين من وفاتها المتوقعة بسبب السرطان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقامت عروس حفل زفاف أحلامها قبل يومين فقط من وفاتها بمرض السرطان، وقد انتشرت صور مؤلمة لها إلى جانب عريسها تغمرها السعادة.

ففي عام 2018، شخص الأطباء إصابة العروس البرازيلية "أدرليلي ريباس" بنوع سرطان نادر يدعى ساركوما Ewing، يؤثر على العظام و الأنسجة الرخوة من حولهم.

وبرغم علم عريسها أنها لم يتبق لها سوى القليل من الوقت ولن تعش طويلًا، قررا إقامة حفل الزفاف الذي تحلم به العروس مع حب حياتها كوسيلة لتوديع عائلتها وأصدقائها.

كانت العروس البالغة من العمر 26 عاما تكافح السرطان النادر منذ مايو 2018 عندما تم تشخيصها لأول مرة، ولكن على الرغم من العلاجات المختلفة، لم تكن قادرة على التغلب على المرض.

بحلول وقت الزفاف، كانت العروس من بلدية أونياو دا فيتوريا البرازيلية تتناول ما يصل إلى 10 أقراص من المورفين يوميًا، لكن لحسن الحظ، وجدت أن الحب أكثر راحة لها في هذه الأوقات الصعبة.

قابلت عريسها روان بابلو دي لارا البالغ من العمر 28 عامًا، عبر الإنترنت العام الماضي فقط، وعرض عليها الزواج على الفور.