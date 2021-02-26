عارضة أزياء تطالب بايدن بالتوقف عن متابعتها على "تويتر"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ناشدت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيغن، الرئيس جو بايدن، بالتوقف عن متابعتها على تويتر

وغرّدت تيغن عبر تويتر: "لقد قمت بالتغريد بضع مرات منذ متابعة حضرتكم لي على تويتر.. لذا أطلب من سيادتك إلغاء متابعتي.. أنا أحبك".

وبيّنت عارضة الأزياء البالغة من العمر 36 عاما، أنها "غردت بضع مرات فقط" منذ أن بدأ حساب بايدن يتابعتها في أواخر يناير، علما بأنها أصبحت واحدة من 13 شخصا فقط يتابعهم الحساب الرئاسي على تويتر، والوحيدة من الشخصيات غير السياسية المتابعة من قبل الحساب، بحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.

ونزولًا على رغبة تيغن، توقف حساب بايدن الرئاسي”" عن متابعتها، لتحتفل بتغريدة: "أنا حرة!".

لم يتضح ما إذا كان بايدن نفسه هو من وافق على عدم المتابعة، أو أن أحدًا من موظفي البيت الأبيض المسؤولين عن الحساب قرر التوقف عن متابعة حساب عارضة الأزياء الأمريكية.

ولفتت تيغن انتباه الرئيس الأمريكي لأول مرة على تويتر، بعد فترة وجيزة من تنصيبه في 20 يناير من خلال تغريدة: "مرحبا جو بايدن، لقد حظرت من قبل الرئيس السابق لمدة 4 سنوات، هل يمكنني الحصول على متابعتك من فضلك".

والمثير للدهشة أن بايدن حقق طلبها بعد يوم واحد بمتابعتها عبر الحساب الرئاسي.