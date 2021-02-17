رجل يدخل شقته ويختفي دون أثر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اختفى رجل تماما في ظروف غامضة بعد أن دخل شقته، حيث رصدت كاميرات المراقبة الرجل وهو يدخل شقته فيما لم يغادرها بتاتا، ولم يظهر في عدسات الكاميرات المثبتة قرب منزله، ولم يعثر له على أثر، وفقا لوسائل إعلام روسية.

واستعانت عائلة الرجل بمحقق خاص لكشف لغز هذا الاختفاء الغامض، كما قامت الشرطة بتفتيش شقته وتفحصها، ولم يجدوا أي شيء مريب، فيما كان بابها مغلقا.

وشهد أقارب الرجل أنه كان يتصرف بغرابة قبل أن يختفي، وكتب منشورات مريبة على حسابه في "فيسبوك" تحدث فيها عن الهروب إلى الجبال، مشتكيا من أنه "غير آمن".

وذكر أيضا بأن الرجل لم يكن يزاول أي عمل في السنوات الأخيرة، وكان يعاني من الاكتئاب، في حين أن جيرانه وصفوه بأنه سخي جدا.

وتحدث الرجل سابقا عن التقائه قبل عدة سنوات بمتشرد، شغوف بأعمال السحر، وبرأيهم فإن المتشرد هو بمثابة "مفتاح" لغز هذا الاختفاء الغامض.