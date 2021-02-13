بعد اختفائه 26 يوما.. فك لغز جريمة "قتيل التوك توك" في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت مباحث الدقهلية في مصر من كشف لغز العثور على جثة سائق توك توك في ترعة في حالة تعفن شديد، بعد اختفائه لمدة 26 يوما، برغم عدم توصل الطب الشرعي لوجود شبهة جنائية من عدمه واختفاء التوك توك خاصته حيث استدرجه صديقه وآخر لقتله وسرقة التوك توك.

وبحسب صحيفة المصري اليوم فإنه بناء على توجيهات الأمن العام بتكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة فقد تم إعداد خطة بحث هادفه ومناسبة، نفذها ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة وقسم "شرطة ثان المنصورة" وإدارة البحث الجنائي برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية بإشراف مدير المباحث، ورئيس فرع الأمن العام بالدقهلية.

فقد أوضحت معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بالتوجه إلى شركة «ابتامكو غبور» بالمنطقة الصناعية بكرداسة نطاق أمن الجيزة، ومعه فاتورة خاصة بالدراجة النارية المستولى عليها بقصد التأكد من صحة الفاتورة، وبمناقشته أقر بقيام كل من سائق توك توك ونجار مسلح، يقيمان بشتيل دائرة مركز أوسيم الجيزة بعرض التوك توك عليه بقصد بيعه لهما إلا أنه وعند تشككه في الفاتورة المقدمة له رفض شراءه .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبطهما، وبمناقشتهما، قررا قيامهما بتزوير فاتورة التوك توك محل البلاغ، والمنسوب صدورها «الشركة ايتامكو غبور» وبيعه لأحد الأشخاص بثمن المثل، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية أمن الفيوم، وتمكنت المباحث من ضبط التوك توك وتبين أنه ذات التوك توك الذي كان يقوده المتغيب.

وتبين أنهما حصلا على التوك توك من آخرين تم تحديدهم جميعا وضبطهم بدائرة مركز شرطة كفر سعد في دمياط، والثاني تبع مركز شرطة الستاموني في الدقهلية جميعهم سيئ النية ويعلمون أنه من متحصلات جريمة سرقة.

ومن خلال تحريات فريق البحث وما أسفرت عن مناقشتهم أمكن التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة كل من: «عمرو رأفت السعيد عوض»، 28 سنة سائق توك توك، ومقيم قرية «البدالة»، دائرة مركز المنصورة والسابق اتهامه في 4 قضايا «ضرب- سرقة – مخدرات»، و«محمد سلامة السعيد حراز»، 29 سنة سائق توك توك، ومقيم منطقة «جديلة» دائرة قسم ثان المنصورة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عن التحريات أقرا، بارتكاب الواقعة وقررا بانه بتاريخ 6 يناير، استدرجا المجني عليه بالتوك توك قيادته بزعم توصيلهم لناحية قرية «البدالة» دائرة مركز المنصورة، مكان العثور على الجثة، قاصدين قتله والاستيلاء على التوك توك، معدين لذلك حبلا وبمكان العثور عليه قام الأول بمباغتته وخنقه بالحبل حيازته وتناوبوا التعدي عليه وضربه بقطعة حجرية على رأسه وعقب ذلك قاما بإلقائه بمأخذ المياه الذي عثر عليه به، وتوجها إلى قرية «كفر الغاب» دائرة مركز كفر سعد- دمياط حيث قاما ببيع التوك توك هناك. وتحرر عن الضبط المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .