شرطة دبي: تكامل الجهود الحكومية ساهم في خفض بلاغات الاحتيال خلال العام الجاري

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن تكامل الجهود التوعوية والتعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية وشبه حكومية ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ساهم في انخفاض بلاغات الاحتيال خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال وأساليبه المتجددة.

وأوضحت شرطة دبي، خلال ملتقى مكافحة الاحتيال الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تحت عنوان "مجتمع أسرة واعية" في نادي الضباط، أن الأسرة الواعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاحتيال بمختلف أشكالها.

وعُقد الملتقى بحضور القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، والقائد العام للدفاع المدني في دبي الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، ومدير مكتب سمو وزير الدفاع اللواء ركن خليفة راشد الهاملي، ونائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي اللواء حارب محمد الشامسي، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

ويأتي تنظيم الملتقى بالتزامن مع "عام الأسرة" وشهر التوعية بالأمن السيبراني، في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الوقاية المجتمعية وتوسيع الشراكات المؤسسية ورفع مستوى الوعي بالممارسات الاحتيالية، خصوصاً في البيئة الرقمية.

وأكد الفريق عبدالله خليفة المري أن حماية المجتمع من الجرائم الاحتيالية تتطلب تكامل الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية والشراكات المؤسسية، مشيراً إلى أهمية تعزيز وعي الأفراد والأسر بأساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية منها.

وقال إن تعزيز أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات والأفراد لترسيخ ثقافة الوعي والوقاية، مؤكداً حرص شرطة دبي على تطوير المبادرات التوعوية والشراكات الاستراتيجية لحماية المجتمع وتعزيز ثقته في البيئة الرقمية.

وأضاف أن نتائج حملة "كن واعياً للاحتيال" تعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً مواصلة تطوير المبادرات الوقائية لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة.

من جانبه، أكد اللواء حارب محمد الشامسي أن شرطة دبي أنشأت قبل عامين، بتوجيهات معالي القائد العام، مركزاً متخصصاً لمكافحة الاحتيال، لمواكبة تطور أنماط الجرائم الاحتيالية وتعزيز قدرات الرصد والتحليل والاستجابة للبلاغات.

وأوضح أن المركز يعمل على تطوير آليات متابعة الجرائم الاحتيالية واكتشاف أساليبها المستحدثة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين.

وقال إن مواجهة الاحتيال تتطلب الجمع بين العمل الأمني المتخصص والوقاية الاستباقية والتوعية المجتمعية، مشيراً إلى أهمية دور الأسرة في التعرف إلى محاولات الاحتيال والحد من مخاطرها.

وأضاف أن التعاون مع أكثر من 25 جهة حكومية وشبه حكومية ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال" يعكس تكامل الجهود الأمنية والتوعوية، مؤكداً مواصلة تطوير منظومة مكافحة الاحتيال لمواجهة الأساليب الإجرامية المستجدة.

وأكد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد سعيد الهاجري، أن الشراكات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية أسهمت في توسيع نطاق حملة "كن واعياً للاحتيال" ووصول رسائلها التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن الإدارة تواصل تطوير المبادرات الوقائية وتعزيز التنسيق مع الشركاء لرفع وعي الأفراد بأساليب الاحتيال وحماية بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم المالية، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة عبر القنوات الرسمية.

وتضمن الملتقى عرضاً مرئياً وجلسات توعوية تناولت أبرز أساليب الاحتيال المستحدثة وطرق الوقاية منها، وأهمية التعاون المؤسسي والمجتمعي في التصدي لهذه الجرائم.

واستعرض مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية المقدم عبدالله الشحي، أحدث أساليب الجرائم الإلكترونية والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة وسبل حماية البيانات الشخصية.

وتناول مدير مركز مكافحة الاحتيال المقدم علي اليماحي، أبرز صور الاحتيال وآليات التعرف إليها وتجنب الوقوع ضحية لها، مؤكداً أهمية سرعة الإبلاغ في دعم جهود المكافحة.

وشارك في الملتقى مدير أول أمن سيبراني في هيئة كهرباء ومياه دبي عمر الزعابي، بكلمة تناولت أمن الأنظمة والخدمات الرقمية وحماية المتعاملين، ودور المؤسسات في التوعية بالمخاطر السيبرانية.

كما استعرض مدير أمن في إدارة الأمن السيبراني بوزارة الموارد البشرية والتوطين الدكتور جاسم بوعصيبة، أهمية التعاون المؤسسي في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني والممارسات الوقائية لدى أفراد المجتمع.

وفي ختام الملتقى، كرمت شرطة دبي الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركاء الداعمين لحملة "كن واعياً للاحتيال"، تقديراً لإسهاماتهم في نشر الوعي وتعزيز الثقافة الأمنية المجتمعية.