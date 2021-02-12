بريطانية تطلب الطلاق بسبب اسم الجنين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

طلبت بريطانية الطلاق من زوجها بعد علمها خبر حملها بشهرين بسبب اختيار اسم الجنين.

وذكرت صحيفة" ميرور" البريطانية، أن سيدة طلبت الطلاق من زوجها بعد أن علمت الاسم الذي يريد إطلاقه على طفلها التي ستلدها بعد أشهر اسم حبيبته السابقة التي توفيت في حادث مروع

قالت السيدة انها كانت تعلم أن زوجها له تجارب متعددة مع النساء قبل الزواج، إلا ان هناك فتاة واحدة كان يحبها و كان سيتزوجها و لكن القدر لم يمنحه الفرصة لزواجها و توفت في حادث أليم .

شعر الزوج بسعادة عارمة حينما علم أن أول مولود له سيكون أنثى، و قرر إطلاق اسم " إيزابيل" عليها و هو اسم حبيبته السابقة التي توفت، فشعرت زوجته بألم شديد حينما علمت رغبته في تسمية المولودة .

طلبت السيدة الطلاق من زوجها بعد إصراره على تسمية الطفل باسم حبيبته السابقة و أكدت أنه مازال يحبها و ان ذلك الأمر يجرح مشاعرها للغاية .