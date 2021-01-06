بالصور.. عمرو دياب يثير الجدل بصورتين لنجمتين على "التواصل"

المصدر: مروة سليم - دبي

أثارت صورة النجم المصري عمرو دياب مع فتاة أجنبية مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

حيث بدأ رواد مواقع التواصل بالتكهن حول علاقة عاطفية جديدة لعمرو دياب، خاصة بعد أنباء عن انفصال "الهضبة" والفنانة المصرية الشابة دينا الشربيني.

وذكرت عدة صحف مصرية أن الفتاة التي ظهرت في الصورة مع عمرو دياب هي كارولينا زوبروفا، ملكة جمال لاتفيا، وهي من أشهر مدونات الموضة على عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".

وجاءت الصورة عندما طلبت "كارولينا" التقاط سيلفي مع عمرو دياب أثناء تواجده في دبي للاحتفال برأس السنة.

وكانت الصورة قد انتشرت بعدما قام بنشرها الشاعر خالد تاج الدين عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، معلقاً عليها بقوله "حلوة البدايات".

ويشار إلى أن "حلوة البدايات" هي احدى أغاني ألبوم الفنان عمرو دياب لعام 2020.

يذكر أن كارولينا زوبروفا، متزوجة ولها ابنة في عمر الخمس سنوات.

على الجانب الآخر انتشرت صورة أخرى لـ"الهضبة" مع الفنانة المصرية إيمي سالم، عبر مواقع التواصل الإجتماعي،ليحتل اسم الفنانة المصرية أيضاً "التريندات" ومحركات البحث في مصر الأيام الماضية.

وبدأ رواد مواقع التواصل في تداول أخبار عن علاقتها بـعمرو دياب، حيث اتهمها البعض أنها السبب وراء انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، بالإضافة إلى زواجها منه، واحتمالية أن تكون الزوجة الرابعة في حياته.

وأكدت سالم خلال لقاء عبر صحيفة اليوم السابع المصرية، أن سر صورها مع النجم الكبير عمرو دياب، هو أنها واحدة من عشاقه، وانتشار تلك الصور ما هو إلا حب شديد له، مشيرة إلى أنها تعرفت على "الهضبة" من خلال شركة الدعاية والإعلان التي كانت تمتلكها عام 2007، وهو أمر بالنسبة لها مميز ومختلف، مضيفة: "وعلى مدار تلك السنوات من المؤكد أنني أمتلك صوراً وأغاني للهضبة بسبب معرفتي له على مدار تلك السنوات".

وكشفت إيمي خلال اللقاء المصور أن الضجة التي أثيرت في الفترة الأخيرة بسبب علاقتها بالنجم عمرو دياب، بعد انتشار صور لهما في بعض الأحيان، قالت إيمي "أنا بنت ناس جداً وبنت أصول، ولذلك عندما أرتبط بشخص من المستحيل أن يكون هذا الرجل في علاقة أخرى قبل ارتباطه بي"، مشيرة إلى أنها لم تسعَ إلى هدم الصداقات أو البيوت، وعلى العكس سأكون أول شخص يسعى لصلح أصدقائي، لافتة إلى أنها ممتنة للغاية بوضع اسمها بجانب الهضبة عمرو دياب قائلة: "أنا ليا الشرف اسمي يتحط جنب عمرو دياب في سطر واحد"، وشيء حلو في "السي في" بتاعي حتى لو كان الموضوع شائك".

يشار إلى أن إيمى سالم قدمت آخر أعمالها مسلسل "طلقة حظ" مع النجوم مصطفى خاطر وآيتن عامر، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

ويبدو أن أخبار "الهضبة" هي الأكثر انتشاراً في الوسط الفني خلال هذه الأيام حيث احتل خبر متابعته لحسابات أولاده الأربعة عبر "إنستغرام" عناوين المواقع الإلكترونية المصرية، حيث استمر دياب لسنوات طويلة مكتفيا عبر "إنستغرام"، بمتابعة حساب شركته "ناي" للإنتاج الموسيقي، وحساب "دياب إف إم".

وهو ما جعل التكهنات تدور حول ربط متابعة حسابات أولاده في نفس توقيت انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.

وقام عمرو دياب بمتابعة أولاده الأربعة "نور، جانا، عبد الله، وكنزي"، كما تابع أيضاً، رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، النجم أحمد حلمي، المطرب اللبناني راغب علامة.

ويتابع عمرو دياب نفس النجوم عبر "تويتر"، بالإضافة لـ مارشميلو الـ دي جي العالمي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي.

يذكر أن عمرو دياب طرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" أواخر ديسمبر الماضي من خلال إحدى شركات الاتصالات في مصر، وعبر تطبيق أنغامي.

ويضم ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" 12 أغنية، وهي: "يا أنا يا لأ، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل".

ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ، خالد عز، محمد يحيى، عادل حقي، مكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيري شكري.

ألبوم "يا أنا يا لأ" هو الثاني لعمرو دياب في 2020، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس الماضي، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".