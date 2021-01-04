برج خليفة يحتفل بالذكرى السنوية الـ 11 لتدشينه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يحتفل برج خليفة، المَعلم العمراني العالمي، الذي طورته «إعمار»، اليوم، بالذكرى السنوية الـ11 لتدشينه.

وتم تدشين البرج في الرابع من يناير 2010، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مقاليد الحكم في دبي.

ويبلغ ارتفاع برج خليفة 828 متراً (2716.5 قدماً)، ويضم أكثر من 200 طابق، منها 160 طابقاً مأهولة بالسكان، متفوقاً بذلك على كل الأبنية الأخرى في العالم.

ونجح برج خليفة مع مرور الوقت في ترسيخ موقعه كمَعلم دولي بكل المقاييس، ليصبح إحدى أفخم الوجهات للسكن، ومكاتب الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى مكانة «قمة البرج، برج خليفة»، و«قمة البرج، برج خليفة سكاي»، و«أتموسفير»، أعلى مطعم في العالم، و«ذا لاونج، برج خليفة»، بارتفاع 585.36 متراً، بين أبرز الوجهات السياحية في المدينة.

ويطل برج خليفة على نافورة دبي، وهو محور رئيس لاحتفالات «إعمار» بالعام الجديد، الحدث الضخم الذي يستقطب سنوياً مئات الآلاف من الزوار.