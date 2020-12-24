الزرافة "سُنسُن" وعريسها يشغلان الإنترنت في مصر



انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بخبر استقدام 3 زرافات جديدة إلى حديقة الحيوان في الجيزة للانضمام إلى "سُنسُن" الزرافة الوحيدة في الحديقة.

صفقة استقدام الزرافات الثلاث تمت بالاتفاق مع حديقة حيوان جوهانسبرج بارك في جنوب إفريقيا، عملا بنظام التبادل التجاري المعتمد دوليًا، لتنضم إلى الزرافة الوحيدة في حديقة الحيوان في الجيزة، في مقابل حيوانات برية أخرى، تعاني حديقة الجيزة من زيادة في أعدادها.



ووصلت الزرافات الجديدة إلى مطار القاهرة على متن طائرة شحن خاصة من جنوب إفريقيا.

وتعيش "سُنسُن" وحيدة منذ 3 أعوام، وكانت تعاني من الحزن والاكتئاب جراء نفوق مولودها "عزيز"، في أواخر 2016 حسب إدارة حديقة حيوان الجيزة.

خبر وصول الزرافات الجديدة لاقى تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وعبر كثيرون عن فرحهم بالاهتمام التي حظيت به "سنسن" واجتماعها أخيرا بعدد من الزرافات لتنتهي وحدتها.

وسادت الطرافة على عدد كبير من التعليقات التي تحول اسم الزرافة فيها من "سُنسُن"إلى "سوسن" .

وكانت طرفة تمكن "سنسن" أخيرا من الزواج في حين لا يزال الكثير من الشباب والشابات يبحثون عن نصفهم الآخر، الطرفة الأكثر مشاركة بين المغردين.

كما لم تخل التعليقات من الرافضين لزواج "سُنسُن" من "أجنبي".

في المقابل رأى البعض أن ما حصل يثبت أن الاهتمام بالحيوانات بات أكبر من الإنسان.