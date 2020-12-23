"كورونا" يصل إلى أبعد نقطة في العالم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تفشى فيروس كورونا" في قاعدة "أوهيغينز" البحثية التشيلية في القارة القطبية الجنوبية، أنتاركتيكا، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الثغرة التي دخل منها الفيروس إلى القارة المتجمدة، في أواخر نوفمبر الماضي، كانت داخل إيصال إمدادات إلى القاعدة عبر سفينة بحرية.

وعندما عادت السفينة إلى ميناء تالكاهوانو، جنوبي تشيلي، أثبتت الفحوص إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وبعد إجراء اختبارات مماثلة في قاعدة "أوهيغينز، تبين إصابة 26 من أفراد الجيش و10 مقاولين آخرين كانوا يقومون بأعمال الصيانة في القاعدة.

وحدثت الإصابات على الرغم من الاحتياطات التي قالت البحرية التشيلية إنها اتخذتها، قبل خروج البحارة نحو أنتاركتيكا، إذ كانت الفحوص للطاقم سلبية.

وكانت الرحلات السياحية إلى القارة البعيدة ألغيت مع بدء تفشي الوباء في العالم، وتم حظر جميع أنواع التواصل الشخصي بين القواعد الـ70 الموجودة هناك، وأدى إلى إعاقة العمل البحثي.

وقال الجيش التشيلي إن جميع الموظفين غير الأساسيين في القاعدة قد أعيدوا إلى بلادهم.

يذكر أن القاعدة هي واحدة من 13 قاعدة تشيلية في أنتاركتيكا، وسميت على اسم برناردو أوهيغينز ريكيلمي، الذي يُعتبر بطلاً قومياً في معركة الاستقلال عن إسبانيا.