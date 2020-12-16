قائمة فوربس السنوية لأعلى المشاهير أجراً لعام 2020

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تصدرت نجمة تلفزيون الواقع وصاحبة العلامة التجارية لمساحيق التجميل كايلي جينر قائمة فوربس السنوية لأعلى المشاهير أجرا بمكاسب بلغت 590 مليون دولار العام الماضي، بينما جاء مغني الراب الأميركي كانييه ويست في المرتبة الثانية بفارق كبير بـ 170 مليون دولار، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

واحتل أسطورة التنس روجر فيدرر المركز الثالث بصفته الرياضي الأعلى أجرًا بأرباح بلغت 106.3 مليون دولار، معظمها من صفقات التأييد، بما في ذلك صفقة لمدة 10 سنوات بقيمة 300 مليون دولار مع ماركة الملابس اليابانية Uniqlo.

واحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الرابع بـ 105 ملايين دولار، يأتي معظمها من راتبه السنوي البالغ 64 مليون دولار مع يوفنتوس.

جاء النجم ليونيل ميسي ، في المركز الخامس بـ 104 ملايين دولار.

واحتل المخرج تايلر بيري المركز السادس في القائمة بمبلغ 97 مليون دولار، يأتي معظمها من مكتبته السينمائية الضخمة، ويلي بيري نجم كرة القدم الآخر نيمار في المركز السابع بمبلغ 95.5 مليون دولار.

ويأتي جوك هوارد ستيرن في المركز الثامن في قائمة فوربس بمبلغ 90 مليون دولار.

ويأتي نجم الدوري الاميركي للمحترفين ليبرون جيمس في المركز التاسع بمبلغ 88.2 مليون دولار

واحتل الممثل دواين جونسون المرتبة العاشرة بـ 87.5 مليون دولار.