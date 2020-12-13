إلغاء مباراة كرة قدم نسائية.. بسبب "صبغة شعر" في الصين!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألغيت مباراة نسائية وتعرض فريق للخسارة بشكل تلقائي بسبب شعر إحدى لاعباته، وذلك كما ذكرت صحيفة "بكين نيوز".

وأضافت الصحيفة أنه قد تم تحذير لاعبات جامعتي فوتشو وجيمي، بشأن حظر صبغ الشعر قبل المباراة التي أقيمت في 30 نوفمبر الماضي، لكن المسؤولين فوجئوا في يوم المباراة أن اللاعبات من كلا الجانبين "فشلن في الاستجابة للتحذير"، وظهر بعضهن بشعر ليس أسود بدرجة كافية.

ووجد القائمون على المباراة أن شعر احدى اللاعبات "لم يكن أسود اللون بالدرجة الكافية"، ما يعني أن فريق فوتشو لم يكن لديه عدد كاف من اللاعبات المؤهلات لخوض المباراة، وتم إلغاء المباراة واحتساب 3 نقاط للفريق الخصم.

يشار إلى أنه يحظر صبغ الشعر على لاعبات كرة القدم في الصين، إذ يجب أن يكون شعرهن أسود اللون وخال من أي إكسسوارات أو تسريحات غريبة.

وكانت أوامر قد صدرت للمنتخب الوطني للرجال أيضاً، بتغطية أي وشوم على أجسامهم.