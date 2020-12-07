انتحار عروسين في شهر العسل بمصر

المصدر: مروة سليم - دبي

أقدم عروسين على الإنتحار بعد أقل من شهر على زفافهما في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وذلككما ذكرت صحيفة "الوطن" غبر موقعها الإلكتروني.

وأضافت الصحيفة أن إدارة المباحث الجنائية في الجيزة تلقت بلاغاً بمصرع عروس بقفزها من الدور الرابع بمحل سكنها بالهرم.

وأوضحت التحريات أنهما متزوجان عرفيا بعلم الأهل، نظرا لأنهما لم يصلا إلى السن القانوني للزواج، إذ يبلغ سن العريس 17 عاماً، بينما العروس لم تتجاوز 16 عاماً، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت خلال فترة شهر العسل.

وبدأت كواليس الواقعة، بنشوب مشاجرة بين الزوجة ووالدة زوجها، تطورت إلى تشابك بالأيدي، ما دفع العروس إلى الدخول إلى المطبخ، واستلت سكينا للدفاع عن نفسها، لكنها مع الشد والجذب أصابت حماتها بجروح فى الرأس.

وفزعت العروس عندما رأت الدماء تسيل من رأس حماتها، فقررت القفز من شرفة الشقة بالطابق الرابع، لتسقطت على الأرض جثة هامدة، وبمجرد أن شاهد الزوج جثتها في الشارع لحقها بالقفز من نفس الشرفة، مرددا: "مش هعيش من بعدك، هموت معاكي"، ليسقط هو الآخر جثة هامدة بجوار زوجته.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن العروسان متزوجان منذ أقل من شهر، وأنه عقب تلقى الإخطار، انتقل فريق من المحققين إلى مسرح الجريمة، والمعمل الجنائي والنيابة العامة.

وبعد مناظرة الجثث تبين وجود تشهم في الرأس وكسر في الجمجمة وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسد العروسين.

وقررت النيابة عرض الجثث على الطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وبدأت القوات في تفريغ الكاميرات القريبة والمحيطة من مسرح الجريمة، لفحصها وبيان عما إذا كانت التقطت صور لحظة انتحار العروسين من شرفة المنزل بالطابق الرابع من عدمه، بينما ناقش فريق من المباحث أسر الزوجين، والاستعلام عن الحالة الصحية لوالدة العريس المنتحر، ولا تزال التحقيقات مستمرة.