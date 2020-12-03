إيلون ماسك يعلن أنه أصيب بـ "كورونا" سابقاً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، أنه أصيب بفيروس كورونا في وقت سابق، وذلك خلال مراسم منح جائزة أكسل – شيريغر" الألمانية في برلين، وفقاً لوسائل إعلام روسية.

وأجرى ماسك محادثات مع وزير الصحة الألماني، يانس شبان، بشأن مشاركة شركته "تسلا" في إنتاج اللقاح.

ووجّه وزير الصحة سؤالاً لـ"ماسك" عما إذا كانت لديه رغبة في التطعيم، فأجاب ماسك على ذلك قائلاً إنه لا ينوي التطعيم لأن الفيروس التاجي كان قد أصابه في وقت سابق. والمقصود بالأمر هو اكتسابه أجساماً مضادة لفيروس كورونا بعد تعافيه من "كوفيد - 19".

يذكر أن إيلون ماسك كان قد أعلن في وقت سابق أنه خضع لاختبارات PCR لكشف فيروس كورونا، وأظهرت أربعة اختبارات أجريت في يوم واحد وبطبيب واحد نتائج متباينة.