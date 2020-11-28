بالفيديو.. نمر ضال ينقض على رجل في الهند

المصدر: مروة سليم - دبي

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة هجوم نمر ضال على رجل ورميه في حفرة عميقة في احدى الغابات في مدينة تيزبور ببي سيفاكومار.

وانقض النمر الذي يعتقد أنه هرب من محمية طبيعية، الرجل وإسقاطه في حفرة، بينما فر آخرون كانوا في ذات المكان.

وحاول النمر البنغالي الهجوم على عشرات الأشخاص حيث تسبب بإصابة اثنين منهم بإصابات بليغة.

من جانبه ذكر موقع "انديا تايمز" الإخباري الهندي، أنه لم يتم الإمساك بالنمر.

ويعتقد مسؤولون محليون كما ذكر الموقع أن يكون النمر قد هرب من حديقة كازيرانغا أو ناميري الوطنية، علما أن الهند تعد موطنا للغالبية العظمى من النمور البرية.