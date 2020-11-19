فرض غرامة كبيرة على شركة "أبل" لتعمدها إبطاء هواتف "آيفون"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وافقت شركة آبل الأميركية على دفع 113 مليون دولار لإنهاء تحقيق أجرته 34 ولاية والعاصمة واشنطن بشأن "إبطاء الشركة المتعمد" للإصدارات القديمة من هواتف آيفون، وهي القضية المعروفة باسم "باتريغيت".

وقال المدعي العام في أريزونا، مارك برنوفيتش، الذي قادت ولايته التحقيق: "يجب على شركات التكنولوجيا الكبرى التوقف عن التلاعب بالمستهلكين وإخبارهم بالحقيقة الكاملة حول ممارساتهم ومنتجاتهم".

وبموجب التسوية، ستدفع الشركة لأريزونا خمسة ملايين دولار، وباقي المبلغ سيوزع على الولايات الأخرى، بحسب واشنطن بوست.

ورغم موافقتها على التسوية، تصر الشركة على أنها لم ترتكب أخطاء، وقالت إنه لا يجب تفسير التسوية على أنها "اعتراف بأي انتهاك للقانون والقواعد واللوائح" وإنها فعلت ذلك فقط "لإنهاء التحقيق".

وأثيرت القضية، في عام 2017، عندما شكا مستخدمون من تراجع أداء هواتفهم وفسروا ذلك بمحاولة الشركة دفعهم إلى شراء أجهزة أحدث وأعلى تكلفة.