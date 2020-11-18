فيديو لطفلة يثير جدلاً واسعاً في مصر.. والسلطات تتحرك

المصدر: مروة سليم - دبي

كلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية المختصة بملاحقة رجل أقدم على تصوير طفلة أثناء تدخين السجائر.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولت مقطع فيديو يظهر فيه رجل وطفلة صغيرة تدخن السجائر.

وكشفت التحريات الأولية أن المقطع تم التقاطه خارج مصر وجار استكمال التحريات بشأنه.

وقررت النيابة تكليف الجهات الأمنية بفحص الفيديو والتوصل إلى هوية من ظهر فيه وجمع التحريات اللازمة.

وكان محامي مصري قد تقدم ببلاغ للنيابة، حول انتشار فيديو يظهر فيه شخص يتعاطى سيجارة لمخدر "الحشيش" وإعطاء تلك السيجارة لطفلة صغيرة، وتصويرها في ذلك الوضع، وهو يضع السيجارة في فمها، ما يثير غضب الجميع لانتهاكه حقوق الطفلة الصغيرة.

وأوضح المحامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على الفضائية المصرية "الحدث اليوم"، أن الواقعة حدثت في أستراليا، وأن الطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مشيراً إلى أن من قام بالجريمة هو شاب مصري من بورسعيد وكان خارج مصر، ولكن هذا لا يعفيه من العقاب، كما أكدت السلطات.

ولفت المحامي إلى أن موكلته التي تقدمت بالبلاغ بينها خلافات مع ابن زوجها، وحصلت على الفيديو من أحد أقاربها يتهم ابن زوجها بالموضوع، وتم تقديم بلاغ أمام مكتب النائب العام، لافتا إلى أن الفيديو يحمل مجموعة جرائم تعاطي مخدر "الحشيش" وإجبار طفلة على تناوله، وتم التحرك على الفور والتحقيق في البلاغ.

وأكد أن الواقعة حقيقية وحتى الآن لم يتم معاقبة الشاب على هذا الفعل، لكن المقطع الذي تم التقاطه كان منذ فترة، ولكن الجريمة لا تسقط بالتقادم، كما أكد المحامي المصري الذي تقدم بالبلاغ.