العثور على "كنز" من العصر العباسي في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اكتشفت البعثة المصرية - الروسية العاملة في الموقع المعروف بدير البنات بمحافظة الفيوم (جنوب غرب) القاهرة، لفافة من الكتان مربوطة بخاتم من الطين يحمل رموزاً غير واضحة، وعند فتحها عُثر داخلها على 28 ديناراً من الذهب و5 قطع صغيرة من الدنانير التي ترجع جميعها إلى العصر العباسي.



ووصف الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، هذا الكشف الأثري بأهم الاكتشافات في المنطقة، نظراً إلى كونه الموسم الأول للبعثة المصرية الروسية في الجزء الشمالي من المنطقة الأثرية، والتي عُثر بها من قبل على العديد من المومياوات التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني، ما يعكس حقباً تاريخية متنوعة بين اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي.

ووفق بيان وزارة السياحة والآثار صباح أمس الجمعة، فإن المجموعة المكتشفة تتكون من 16 ديناراً تعود إلى عصر الخليفة العباسي المقتدر بالله (295 - 317 هجرية/ 908 - 932 ميلادية)، وخمسة أجزاء من دنانير ذهبية من عصر الخليفة المقتدر، هذا بالإضافة إلى 10 دنانير من عصر الخليفة الراضي بالله (322 - 329 هجرية/ 934 - 940 ميلادية)، ودينارين من عصر الخليفة المعتصم بالله (218 – 227 هجرية/ 833 - 842 ميلادية).



جدير بالذكر أن البعثة الأثرية الروسية تعمل منذ عام 2003 في منطقة دير البنات بالفيوم، حيث كشفت عن العديد من التوابيت والمومياوات.