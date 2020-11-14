بالفيديو.. سر خلاف الراحل محمود عبد العزيز وعادل إمام بسبب "رأفت الهجان"

المصدر: مروة سليم - دبي

كشف الناقد الفني المصري، طارق الشناوي، عن تفاصيل الخلاف بين الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والفنان القدير عادل إمام، بسبب مسلسل "رأفت الهجان"، أثناء استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" المصرية.

وقال الشناوي، إن النجم عادل إمام كان سيؤدي بطولة رأفت الهجان وحدثت مشكلة الفلاش باك في المسلسل، لكن إمام رفض البدء بـ "فلاش باك للأحداث".

وتابع الشناوي قائلاً "تم الاستقرار على محمود عبد العزيز لتأدية دور رأفت الهجان، وعادل إمام غضب من قبول محمود عبد العزيز للدور، وحينها حدث تراشق بينهما في الصحافة المصرية.

وأشار الشناوي إلى أن مسلسل رأفت الهجان كان مسلسلاً استثنائياً في تاريخ الدراما التليفزيونية، مضيفاً :" لأول مرة في تاريخ المخابرات العامة أن تصدر نعي لـ محمود عبد العزيز في وفاته لما قدمه من دور وطني في رأفت الهجان".

يذكر أن الذكرى الرابعة لوفاة الفنان محمود عبد العزيز تصادف يوم أمس، ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشورات لإحياء ذكرى وفة الراحل حيث كان يعتبر من أهم الفنانين في الوسط الفني المصري.

ومن أشهر وأهم الأفلام التي شارك فيها :"فيلم العار ، الساحر ، الحفيد أحد كلاسيكيات السنيما المصرية ، إبراهيم الأبيض ، الكيت كات ، يا عزيزى كلنا لصوص ".